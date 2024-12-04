الحاج حسن: جميع مؤسسات حزب الله مرخصة وهي ضمن القانون لا سيما القرض الحسن

أشار النائب حسين الحاج حسن، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "جميع مؤسسات حزب الله مرخصة وهي ضمن القانون لا سيما القرض الحسن ونحن نحرص دائماً على تطبيق القوانين".

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