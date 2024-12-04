افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن تم العثور على جثمان احد المسعفين في الدفاع المدني اللبناني بعد استشهاده أمام منزله في أطراف بلدته دير سريان جراء غارة إسرائيلية استهدفته أمس.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: العثور على جثمان احد المسعفين بالدفاع المدني اللبناني بعد استشهاده بغارة اسرائيلية بدير سريان أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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