مقاطع فيديو تظهر زيارة قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني قلعة حلب الأثرية

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات تظهر زيارة قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني قلعة حلب الأثرية، بعد أن كانت فصائل المعارضة السورية المسلحة قد نجحت بالسيطرة على المدينة في الأيام الماضية.

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