"النشرة": غارة إسرائيلية استهدفت آلية وسط بلدة مجدل زون دون وقوع إصابات

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "غارة إسرائيلية استهدفت آلية وسط بلدة مجدل زون من دون وقوع إصابات". واوضح المراسلن أن "الجيش الإسرائيلي استهدف آلية بمجدل زون كان قد استهدفها سابقاً".

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