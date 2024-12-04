رئيس الوزراء البريطاني يزور الرياض لتعزيز العلاقات الاقتصادية

في حين تعتبر بريطانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السوق السعودية بنحو 16 مليار دولار، ويعمل في السعودية أكثر من 1139 مستثمراً بريطانياً، يستفيدون من التسهيلات الناتجة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، المتعلقة بتيسير مزاولة الأعمال، كما جرى افتتاح 52 شركة بريطانية مقراتها الإقليمية في الرياض، والتي تأتي متزامنة مع أعمال مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني، الذي انطلق عام 2018.
كما أسست شركة أرامكو السعودية مكتب التقنيات التابع لها في مدينة أبردين الأسكتلندية، ليسهم في تطوير تقنيات الحفر والإنتاج، وإقامة علاقات مع شركات تقنيات الطاقة الرائدة ذات الثقل الاستراتيجي.
وعلى صعيد السياحة، فقد تحولت السعودية إلى وجهة للسياح البريطانيين، إذ شهد الربع الأول من العام الحالي 2024 زيارة أكثر من 165 ألف بريطاني، وجرى إصدار أكثر من 560 ألف تأشيرة إلكترونية لمواطني المملكة المتحدة خلال هذه الفترة القصيرة.
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