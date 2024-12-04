المطران عون ترأس قداس عيد القديسة بربارة في عمشيت: الاوطان لا يمكن ان تبنى من دون تضحيات

ترأس راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون قداسا بمناسبة عيد القديسة بربارة في كنيسة القديسة بربارة في بلدة عمشيت، عاونه فيه خادم الرعية الخوري شربل الخوري في حضور حشد من المؤمنين.

ولفت عون، في عظته، الى أننا "نعيش اليوم في زمن فيه الكثير من الصعوبات والمخاوف وخصوصا لدى شبيبتنا التي تفكر بمستقبلها، فالرب يعطينا الجواب بعدم الخوف لان حياتنا ومستقبلنا بين يديه وهو الذي يدفعنا الى التضحية لان الاوطان لا يمكن ان تبنى من دون تضحيات خصوصا في زمن الصعوبات كالتي يعيشها وطننا اليوم".

وأشار الى أننا "نحن مدعوون للتمسك بالرب، والشباب الذين يغادرون الوطن للعلم او للعمل يجب ان يبقى انتماءهم الاول والاخير للبنان والعودة للمساهمة في اعادة بنائه وعلينا جميعا عيش المحبة في حياتنا على هذه الارض".

وطلب المطران عون من الله بشفاعة القديسة بربارة "ان يزيدنا ايمانا ويقوينا في الصعوبات، لان محبته هي التي تعطي معنى للصعوبات التي نعيشها وتعلمنا ايضا كيف نعيش المحبة والتضامن في هذا الزمن"، مشددا على "اهمية التفكير في زمن الميلاد بإخوة لنا ضاقت بهم الايام، سواء بنزوحهم او بفقدان منازلهم او بسبب الاوضاع الاقتصادية، علينا الوقوف الى جانبهم تطبيقا للمحبة التي يدعونا اليها الرب".