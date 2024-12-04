موسى التقى نواب كتلة "الاعتدال الوطني": مصر تدعم كافة جهود إنهاء الفراغ الرئاسي وصولاً لانتخاب الرئيس

استقبل سفير مصر في لبنان علاء موسى نواب كتلة الاعتدال الوطني، حيث جرى نقاش التطورات على الساحة اللبنانية بدءاً باتفاق وقف إطلاق النار ودعم مصر لجهود استقرار لبنان والحفاظ على سيادته.

كذلك بحث المجتمعون، في الاستحقاقات السياسية القادمة وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية حيث عرض نواب كتلة الاعتدال تقديرهم في هذا الصدد.

ومن جانبه عبّر السفير موسى عن "دعم مصر لكافة جهود إنهاء الفراغ الرئاسي وصولاً لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الجلسة المقررة يوم ٩ كانون الثاني.