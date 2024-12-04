التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون السفيرة الكندية Stefanie McCollum، والسفير الكوري IL Park، ثم السفيرة البولندية Aleksandra Bukowska-McCabe، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش استقبل سفراء كندا وكوريا وبولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.