بو صعب وسليم ناقشا المستجدات في ضوء قرار وقف اطلاق النار ودعم المؤسسة العسكرية

التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم حيث تمت مناقشة المستجدات المتعلقة بقرار وقف اطلاق النار، وضرورة دعم المؤسسة العسكرية والالتفاف حولها في ظل إهمية الدور الملقى على عاتقها في هذه المرحلة.

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