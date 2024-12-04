بلينكن: وقف إطلاق النار في لبنان متماسك ونستخدم الآليات المتفق عليها لمعالجة أي خروقات

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الى أن "وقف إطلاق النار في لبنان متماسك ونستخدم الآليات المتفق عليها لمعالجة أي خروقات".
ولفت بلينكن، الى أن "ما رأيناه في سوريا من تقدم للمعارضة سببه أن حلفاء النظام السوري مشتتون بمشاكل أخرى"، معتبراً أن "رفض بشار الأسد الانخراط في أي عملية سياسية فتح الباب أمام قوات هيئة تحرير الشام لشن الهجمات الأخيرة".
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