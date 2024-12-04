القناة 12: نتانياهو يطلب من المحكمة الاكتفاء بالمثول أمامها مرتين أسبوعيا في قضايا الفساد

افادت القناة 12، بأن رئيس الوزارة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب من المحكمة الاكتفاء بالمثول أمامها مرتين أسبوعيا بواقع 4 ساعات لكل جلسة في قضايا الفساد. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "وسائل إعلام تقدمت بطلب للمحكمة المركزية في القدس للسماح لها ببث مباشر لشهادة نتانياهو في قضايا الفساد".

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