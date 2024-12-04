بوشكيان تابع موضوع الشكاوى المتعلّقة بارتفاع أسعار الزجاج والألمنيوم: لمنع استغلال المواطن المنكوب

تابع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، موضوع الشكاوى المتعلّقة بارتفاع أسعار الزجاج والألمنيوم من دون مبرّر. وعقد سلسلة اجتماعات مع أصحاب المعامل المتخصّصة بتصنيع هذين المنتجين، كما تواصل مع الصناعيين الذين تعذّر حضورهم. وأكّدوا أنّ المعامل لا زالت تعتمد الأسعار المتداولة سابقاً، أي قبل العدوان الاسرائيلي على لبنان، وهم يسلّمون البضاعة للتجّار والمعنيّين بالتركيب والتجهيز على هذا الأساس. وقدّموا للوزير البراهين والاثباتات والفواتير التي تؤكّد ثبات الأسعار واستقرارها.

واستنتج بوشكيان نتيجة هذه المعطيات، أن الاستغلال يتمّ خارج المصنع من دون مبرّر. وأعرب عن أسفه لغياب التضامن في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والانسانية الأليمة والاستثنائية

واستبعد وضع جدول أسعار لاستحالة الأمر بسبب وجود أكثر من مواصفة ونوع وحجم وصنف في هذا المضمار.

واكد بوشكيان انه "لن توفّر وزارة الصناعة الجهود اللازمة مع الوزارات والادارات المعنية الأخرى من أجل ضبط تفلّت الأسعار ومنع استغلال الفرص على حساب المواطن المنكوب"، مناشدا المعنيين تحكيم ضميرهم وانسانيّتهم ومهنيّتهم والعمل وفق القناعات بأنّ المال الشرعي بالكاد يدوم، فكيف بالمال الحرام."