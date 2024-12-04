قوى الأمن عممت صورة مفقودة من الجنسية السورية غادرت منزل ذويها الكائن في محلة برج حمود

عمِّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة سالي محمد دوبا (من مواليد عام 2000، سوريّة الجنسيّة)، التي غادرت بتاريخ 2-12-2024، منزل ذويها الكائن في محلة برج حمود، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".
وطلبت من "الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 244431-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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