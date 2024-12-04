البيسري عرض مع السفير الأسترالي الأوضاع العامة وكيفية التنسيق بين البلدين

عرض المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، مع السفير الأسترالي في لبنان أندرو بارنز، الأوضاع العامة وكيفية التنسيق بين لبنان وأستراليا.

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