الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

افادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، بأن "لبنان يتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وطقس متقلب وممطر، ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الخميس حيث يستقر الطقس مع عودة درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً".

وحذّرت من "تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1700 متر".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم اجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار محلية ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً خلال الليل خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى ٥٠كلم/س يرتفع معها موج البحر ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق".

ولفتت الى أن "طقس الخميس غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ،تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها في الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية مترافقة بعواصف رعدية متفرقة وتبقى الرياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق ، تنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من المساء".

وذكرت أن "طقس الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة".

واضافت أن "طقس السبت غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع مع انخفاض إضافي بنسبة الرطوبة".