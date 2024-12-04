الأمين العام للناتو: نشيد بوقف إطلاق النار في لبنان و نأمل أن يظل قائما

أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، الى انه "يجب أن نغير دفة الحرب في أوكرانيا بكل ما يلزم وهذا الشتاء سيكون الأصعب منذ 2022"، لافتا الى ان "روسيا تدعم كوريا الشمالية في تطوير برنامجها الصاروخي".

من جهة اخرى، أبدى روته قلقه من بشأن الوضع الإنساني في غزة، مشيدا بوقف إطلاق النار في لبنان وآملا أن يظل قائما.