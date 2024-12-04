أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، الى انه "يجب أن نغير دفة الحرب في أوكرانيا بكل ما يلزم وهذا الشتاء سيكون الأصعب منذ 2022"، لافتا الى ان "روسيا تدعم كوريا الشمالية في تطوير برنامجها الصاروخي".
من جهة اخرى، أبدى روته قلقه من بشأن الوضع الإنساني في غزة، مشيدا بوقف إطلاق النار في لبنان وآملا أن يظل قائما.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للناتو: نشيد بوقف إطلاق النار في لبنان و نأمل أن يظل قائما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.