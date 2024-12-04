نقلت القناة 12 الاسرائيلية عن الوزير من الليكود دودي أمسالم، تأكيده أنه "إقصاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بسبب عدم أهليته سيؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في البلاد".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن الوزير من الليكود دودي أمسالم: إقصاء نتانياهو بسبب عدم أهليته سيؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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