الأبيض: 4047 شهيدا و16593 جريحا جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ 8 تشرين الاول 2023

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، "سقوط 4047 شهيدا و16593 جريحا جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ 8 تشرين الاول 2023". وقسم الابيض حصيلة العدوان الى قسمين، موضحا انه "قبل 15 أيلول سقط في لبنان 645 شهيداً و1983 جريحا، وبعد 15 أيلول سقط 3402 شهيدا و14655 جريحاً جراء العدوان الاسرائيلي".

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