النشرة: الجيش الإسرائيلي فجر منازل مواطنين في الجهات الشرقية - الجنوبية لمدينة الخيام فجر اليوم

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "جنود الجيش الإسرائيلي فجروا فجر اليوم منازل مواطنين في الججهات الشرقية - الجنوبية لمدينة الخيام".

واشار الى "رصد توغل قوة معززة بدبابات "ميركافا" إلى أحياء داخل يارون بالتزامن مع تحرك لقوات الإحتلال داخل مارون الرأس وتمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل متقطع باتجاه مدينة بنت جبيل".