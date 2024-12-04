محامي فيلدشتين الناطق باسم نتانياهو والمتهم بتسريب وثائق: فيلدشتين قرر عدم الصمت والتضحية بنفسه من أجل نتنياهو

أكد محامي إيلي فيلدشتين الناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والمتهم بتسريب وثائق أمنية، أن "نتانياهو كان على علم بأمر الوثائق ونية تسريبها، وفيلدشتين قرر عدم الصمت والتضحية بنفسه من أجل نتانياهو".

وشدد المحامي على ان "نتانياهو يتنصل من المسؤولية عن حدث هو من تسبب فيه".