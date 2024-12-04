أكد محامي إيلي فيلدشتين الناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والمتهم بتسريب وثائق أمنية، أن "نتانياهو كان على علم بأمر الوثائق ونية تسريبها، وفيلدشتين قرر عدم الصمت والتضحية بنفسه من أجل نتانياهو".
وشدد المحامي على ان "نتانياهو يتنصل من المسؤولية عن حدث هو من تسبب فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر محامي فيلدشتين الناطق باسم نتانياهو والمتهم بتسريب وثائق: فيلدشتين قرر عدم الصمت والتضحية بنفسه من أجل نتنياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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