النشرة: تحليق مسيرات اسرائيلية على علو منخفض فوق صور وبنت جبيل وعيناثا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة صور. كما افاد عن تحليق 3 مسيّرات على علوّ منخفض فوق بنت جبيل وعيناثا بشكل دائري.

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