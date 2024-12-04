النشرة: قوة من الجيش داهمت مخيما للسوريين وتحققت من وجود اشخاص بخيم مهجورة في الطيبة بالبقاع

افاد مراسل "النشرة"، في بعلبك، عن أن "قوة من الجيش اللبناني داهمت مخيما للسوريين في بلدة الطيبة شرقي الطريق الدولي رياق بعلبك، وعملت على التحقق من وجود اشخاص في خيم مهجورة فارغة هجرها اصحابها الى سوريا تزامنا مع استهداف الطيران الاسرائيلي لمنطقة البقاع".

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