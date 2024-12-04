أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية اعلنت تقديم طلب لعزل الرئيس

أعلنت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية أنها "تقدمت بطلب لعزل الرئيس يون سوك يول غداة إعلانه فرض الأحكام العرفية"، في خطوة دامت ساعات معدودة فقط قبل أن يتراجع عنها

وذكر ممثلون لستة أحزاب يتقدمها الحزب الديموقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر "لقد تقدمنا بطلب عزل تمّ تحضيره على عجل"، مشيرين الى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، الا أن ذلك قد يحصل الجمعة.