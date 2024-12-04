شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مؤتمر القاهرة لدعم غزة هدفه مواجهة الكارثة الإنسانية فى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن المؤتمر الدولى لدعم غزة يمثل آلية فعالة لحشد المساعدات من مختلف الدول، إلى جانب تكثيف الجهود الدولية للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلى من أجل السماح بإدخال المساعدات الإغاثية بشكل فورى ومستدام إلى قطاع غزة.

وأوضح السادات، أن المؤتمر الذى عقد فى القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يحمل طابعا إنسانيا وإغاثيا بامتياز، ويهدف إلى مواجهة الكارثة الإنسانية التى يعيشها الفلسطينيون، خاصة فى شمال القطاع، حيث يعانى السكان من تجويع ممنهج بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات.

وأشار السادات، إلى أن المساعدات الشحيحة التى يتم السماح بمرورها عبر معبر كرم أبو سالم غالبا ما تتعرض للسرقة أو الاحتجاز من قبل قوات الاحتلال، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى غزة، ويضع آلاف الأسر فى مواجهة نقص حاد فى الغذاء والدواء.

وشدد السادات على أهمية الدور المصرى فى قيادة الجهود الدولية لإنهاء الحصار، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولى بمسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه الفلسطينيين، والعمل بشكل جماعى لضمان وصول المساعدات الإغاثية دون عوائق، بما يسهم فى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى ويعزز من استقرار المنطقة.