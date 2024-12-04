عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي قدموا استقالاتهم بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية

أفادت وكالة "يونهاب"، بأن "عددا من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قدموا استقالتهم بشكل جماعي بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد".

واشارت الوكالة الى أنّ "معاونين مهمّين ليون يتقدّمهم رئيس ديوان الرئاسة جيونغ جين-سيوك قدّموا استقالتهم بشكل جماعي".

وكان قد أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية أنّه "سيرفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة التمرد"، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعا.

واشار "الحزب الديموقراطي" في بيان، الى اننا "سنرفع دعوى بتهمة التمرّد ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية"، مشيرا إلى أنّ "المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا".