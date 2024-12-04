خفر السواحل الصينيون أطلقوا مدفع مياه على سفينة فيليبينية حكومية

أعلن المتحدث باسم خفر السواحل الفلبينيين جاي تارييلا، أنّ "خفر السواحل الصينيين شنّوا هجوما بمدفع مياه على سفينة حكومية خلال دورية بحرية بالقرب من منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها بين البلدين في بحر الصين الجنوبي".
واشار في بيان، الى أنّ "سفينة دورية صينية أطلقت مدفع مياه على السفينة "بي آر بي داتو باغبوايا" مستهدفة مباشرة هوائياتها الملاحية"، موضحا أن "سفينة الدورية الصينية اقتربت بعد ذلك من السفينة الفيليبينية وتعمّدت صدمها جانبيا قبل أن تهاجمها ثانية بمدفع مياه".
وسارع خفر السواحل الصينيون إلى الردّ على اتهامات مانيلا، محمّلين نظراءهم الفيليبينيين المسؤولية عن الحادث.
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