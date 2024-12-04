المعارضة الكورية الجنوبية تعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس بتهمة التمرد

أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية أنّه "سيرفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة التمرد"، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعا.

واشار "الحزب الديموقراطي" في بيان، الى اننا "سنرفع دعوى بتهمة التمرّد ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية"، مشيرا إلى أنّ "المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا".