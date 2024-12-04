واشنطن بوست عن مسؤولة استخباراتية سابقة: كوريا الشمالية قد تسعى إلى الاستفادة من الفوضى في الجنوب

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولة استخباراتية سابقة، أن "كوريا الشمالية قد تسعى إلى الاستفادة من الفوضى في الجنوب".

وفي وقت سابق، رضخ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ليل الثلاثاء-الأربعاء لـ"قرار السلطة التشريعية برفع الأحكام العرفية" التي فرضها قبل ساعات من ذلك وأثارت غضبا داخليا وقلقا دوليا، ليجد نفسه أمام أصوات تطالبه بالتنحّي.

وبقراره الصادم فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، تسبّب يون بأعمق اضطرابات تشهدها بلاده في تاريخها الديموقراطي الحديث.

وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ليل الثلاثاء-الأربعاء في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.