شكرا لقرائتكم خبر عن "الناصرى": منافذ الإنتاج الحربى تعكس رؤية الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الحزب العربى الديمقراطى الناصرى بمبادرة وزارة الإنتاج الحربي لطرح منافذ متنقلة لبيع السلع المعمرة بأسعار مخفضة، فى خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن المصرى، خاصة فى ظل التحديات التى تواجه الأسر المصرية بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال الحزب فى بيان له، إن هذه المبادرة ليست مجرد إضافة لسوق السلع الاستهلاكية، بل تعكس رؤية شاملة للدولة، حيث تدرك أن احتياجات المواطن تمتد إلى الأجهزة والمعدات الكهربائية والسلع المعمرة التى تشكل جزءًا أساسيًا من متطلبات الحياة اليومية.

وأضاف الحزب، أنه تأتى هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة للدولة لتقديم حلول مبتكرة تدعم المواطن بشكل مباشر، تمامًا كما تفعل مبادرات “سوق اليوم الواحد” التى توفر السلع بأسعار تنافسية وتصل إلى مختلف المناطق. أن توفير منافذ متنقلة يسهم فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، لا سيما فى المناطق النائية والأكثر احتياجًا، وهو ما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية الذى يمثل ركيزة أساسية لسياساتنا الوطنية.

وأكد أن هذه المبادرة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الدولة المصرية تعمل بطرق متعددة لتخفيف العبء عن كأهل المواطن، سواء من خلال تقديم السلع الأساسية أو عبر توفير احتياجات أخرى مثل السلع المعمرة التى تضمن مستوى معيشيًا لائقًا للأسرة المصرية.

كما دعا الحزب الناصرى إلى تعزيز مثل هذه المبادرات وتوسيع نطاقها لتشمل كافة المحافظات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا، وضمان جودة المنتجات وتقديمها بأسعار تتناسب مع قدرة المواطن البسيط، وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرارية هذه الجهود وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، والتوسع فى مبادرات مشابهة تستهدف القطاعات المختلفة التى تمس حياة المواطن اليومية، فى إطار تعزيز مفهوم “التنمية المتكاملة”.

وأكد الحزب دعمه الكامل لهذه الجهود، ويثمن كل خطوة تخفف من معاناة الأسر المصرية، كما يطالب بتكاتف الجهود الوطنية لتحقيق رفعة الوطن وضمان حياة كريمة لكل مواطن مصري.