شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: وعى الشعب وتماسكه يحبط مخططات الشائعات حول القطاعات الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، بنجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة الشائعات المغرضة التى تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن والنيل من مسيرة التنمية.



وأكد سلطان، لـ"الخليج 365"، أن هذه الشائعات التى تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى وبعض المنصات الإعلامية تسعى لإثارة البلبلة بين المواطنين، إلا أن وعى الشعب المصرى وتماسكه أحبط هذه المحاولات، مما جعل الدولة أكثر قوة وصلابة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر شهدت فى السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا فى كافة المجالات، بدءًا من البنية التحتية وحتى مشروعات التنمية المستدامة التى تعزز من قدرات الاقتصاد الوطني.



وأضاف النائب محمد سلطان، أن هذه النجاحات تُعد الرد العملى على كل من يشكك فى قدرة الدولة على النهوض وتحقيق مستقبل أفضل للمصريين، مؤكدًا أن الشائعات لن تعرقل هذه المسيرة.

وأكد النائب محمد سلطان، أن الفترة الأخيرة شهدت تداول معلومات زائفة بشأن القطاعات الخدمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع دائمًا مصلحة مواطنيها سواء داخل الوطن أو خارجه فى أولوياتها.



وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية توخى الحذر فى تداول الأخبار والمعلومات، داعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تصديقها.

وأكد النائب محمد سلطان، الدولة ماضية فى طريقها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وأن وعى المصريين وإدراكهم لحقيقة ما يجرى هو الحصن الذى يحمى مصر من محاولات زعزعة الاستقرار.

وشدد أن برنامج الطروحات الحكومية هدفه تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها، ولا يعد بيع أو تفريط فى تلك الأصوال، لاسيما أن وزير الطيران أكد عدم بيع المطارات وأن ما يتم دراسته يتعلق بالإدارة والتشغيل، مشيرا إلى أم تجربة طرح المطارات لإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص هو أمر شائع بمختلف الدول.