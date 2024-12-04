شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: الدولة حققت التوازن بين الحماية الاجتماعية والمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية تعمل فى كافة الاتجاهات، وهناك عمل فى جميع الملفات، وفى نفس الوقت سيظل المواطن البسيط هو محور اهتمام الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فى الوقت الذى جارى تنفيذ عدد غير محدود من المشروعات القومية بالتزامن ملف الرعاية الاجتماعية يشهد قفزات غير مسبوقة.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة استطاعت تحقيق التوازن بين المشروعات القومية التى تعد إنجاز حقيقى على أرض الواقع، حيث لم تشهد مصر على مر عصورها هذا الكم من المشروعات التى بدأت بالفعل تؤتى ثمارها، وفى نفس الوقت راعت الفئات البسيطة و الأسر غير القادرة، وذلك من خلال مظلة رعاية وحماية اجتماعية كبيرة تشمل غير القادرين والبسطاء فى ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية التى انعكست على جميع الدول بلا استثناء.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون الضمان الاجتماعى الذى يهدف فى المقام الأول لتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى، وتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة، إضافة لقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى تم إقراره من قبل، وكل هذه الخطوات لدعم الأسر البسيطة التى تأثرت بالأوضاع الاقتصادية.

وتابع الدكتور السعيد غنيم: "فى الوقت الذى لم تتناسى الدولة المصرية المواطن البسيط جارى العمل على قدم وساق لإنشاء حزمة من المشروعات القومية التى وضعت مصر على مسار التنمية العالمية، وذلك بشهادة دولية، وأصبحت مصر محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم، خاصة وأن المشروعات القومية بما فيها شبكة الطرق التى تعد شريان أساسى من شرايين التنمية ساهمت بقوة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية".