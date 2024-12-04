شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: رقمنة الخدمات الطبية يخدم قطاع كبير من المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أهمية ما تم الإعلان عنه من رقمنة للخدمات الطبية حيث أنه يوفر الكثير من الجهد على المواطنين.



واعتبر الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، أن هناك أهمية كبيرة لتلك الخدمة حيث أنها تخدم قطاع كبير من المواطنين غير المتمتعين برعاية جهة تأمينية، وهم عدد كبير يصل إلى الملايين من المستفيدين بخدمة القرارات الوزارية.

وأضاف عنانى، أن رقمنة الخدمات المتكاملة أحد أهم بنود الرعاية لذوى الهمم من منطلق اهتمام الدولة بذوى الهمم فى ملف الصحة والتعليم.



وأكد الحزب، أن ما يحدث من تطور فى ملف الصحة ياتى فى إطار توجيهات الرئيس للحكومة بأن يكون ملف الصحة من أولويات الدولة منذ بداية عهد الرئيس السيسي.