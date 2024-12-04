مندوب إيران بالأمم المتحدة: دعم إيران ثابت لسوريا في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه

شدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، على أن "هجوم التنظيمات الإرهابية على حلب اعتداء سافر على سيادة سوريا".

وأوضح أن "الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة يستخدم الإرهاب أداة لتنفيذ أجنداته السياسية في المنطقة".

وأعلن مندوب ايران، أن "دعم إيران ثابت لسوريا في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه".