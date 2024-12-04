مندوب لبنان بالأمم المتحدة: المجموعة العربية تدين الهجوم على حلب وتؤكد دعمها لسوريا في حربها على الإرهاب

أشار مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة هادي هاشم، في بيان خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا باسم المجموعة العربية، إلى أن "المجموعة تدين الهجوم على حلب وتؤكد دعمها لسوريا في حربها على الإرهاب ورفضها التدخلات الخارجية في شؤون سوريا".
وكانت قد شهدت الجلسة التي تأتي مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة إثر هجومها على حلب، كلمات لممثلي سوريا وإيران وتركيا وروسيا والصين وأميركا.
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