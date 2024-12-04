سجال في جلسة مجلس الأمن بين المندوب الأميركي وممثل سوريا في الأمم المتحدة

اندلع سجال في جلسة مجلس الأمن بين نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود وممثل سوريا في الأمم المتحدة قصي الضحاك، في الجلسة التي انعقدت بشأن هجوم فصائل المعارضة السورية في الشمال السوري.

وقال ممثل سوريا في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن للمندوب الأميركي إن "الأكاذيب لن تفيد"، متهما واشنطن بسرقة الشعب السوري.

وكانت قد شهدت الجلسة كلمات للممثلي سوريا، تركيا، إيران، روسيا والصين.