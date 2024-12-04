اندلع سجال في جلسة مجلس الأمن بين نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود وممثل سوريا في الأمم المتحدة قصي الضحاك، في الجلسة التي انعقدت بشأن هجوم فصائل المعارضة السورية في الشمال السوري.
وقال ممثل سوريا في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن للمندوب الأميركي إن "الأكاذيب لن تفيد"، متهما واشنطن بسرقة الشعب السوري.
وكانت قد شهدت الجلسة كلمات للممثلي سوريا، تركيا، إيران، روسيا والصين.
كانت هذه تفاصيل خبر سجال في جلسة مجلس الأمن بين المندوب الأميركي وممثل سوريا في الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.