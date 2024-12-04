أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "أكثر من 60% من المنازل في مدينة المطلة تعرضت لأضرار جسيمة خلال حرب لبنان". وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد عدوانها الواسع.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: أكثر من 60% من المنازل في المطلة تعرضت لأضرار جسيمة خلال حرب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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