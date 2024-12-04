مندوبة تركيا في الأمم المتحدة: انتهاك اتفاقات أستانا أدى لتراجع الأوضاع في سوريا

اعتبرت مندوبة تركيا في الأمم المتحدة، أن "تردد دمشق في بدء عملية سياسية مع المعارضة مهدت لعودة العنف".

ورأت، في جلسة لمجاس الأمن بشأن التطورات في شمال سوريا، ان "انتهاك اتفاقات أستانا أدى لتراجع الأوضاع في سوريا".

وقالت مندوبة تركيا في الأمم المتحدة إن "وجود الجماعات الإرهابية في سوريا يشكل خطرا مباشرا على أمن تركيا".

ويأتي ذلك بعد هحوم شنته فصائل المعارضة السورية على حلب، حيث تستمر الاشتباكات بينها وبين الجيش السوري في شمال سوريا.