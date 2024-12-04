التلفزيون السوري: الطيران الحربي استهدف آليات الجماعات الإرهابية التي تفر من المواجهة باتجاه بلدة مورك بريف حماة الشمالي

أفاد التلفزيون السوري، بأن "الطيران الحربي استهدف آليات الجماعات الإرهابية التي تفر من المواجهة باتجاه بلدة مورك بريف حماة الشمالي". ونقل عن مصدر ميداني قوله إن "وسائط الدفاع الجوي السوري أسقطت خلال الساعات القليلة الماضية 11 مسيّرة لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" كانت متجهة إلى مدينة حماة".

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