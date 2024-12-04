شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر حققت موسما سياحيا قياسيا للعام وتنمية صناعة السياحة كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن السياحة المصرية أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى، وهى صاحبة الفضل فى زيادة حجم الاحتياطى النقدى وتحقيق التوازن فى سعر الصرف من خلال دعم العملة المحلية وزيادة حجم التدفقات الدولارية فى السوق المصرى، لذا تعكف الدولة على تحقيق نمو حقيقى فى معدلات السياحة، وتذليل كافة العقبات التى تعترض طريق صناعة السياحة من أجل نمو الاستثمارات بهذا القطاع، مع العمل على جذب وفود سياحية جديدة وفتح أسواق مع دول لم نطرق بابها من قبل، خاصة أن الدولة تستهدف وصول أعداد السائحين ليصل إلى 30 مليون سائح سنويًا وهو تحدى صعبة للغاية فى ظل تنامى أسواق عربية أخرى أصبحت تنافس السوق المصرى بالمنطقة.

وأضاف "العسال"، أنه من واقع الإحصائيات الرسمية التى ترصد حركة السياحة المصرية ومدى اقترابها من تحقيق إيرادات تاريخية، سنجد أن هناك ترجمة حقيقية لجهود الدولة فى هذا القطاع، بعدما بلغ إجمالى التدفقات السياحية الوافدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى، 8 ملايين سائح، مع التوقعات بأن تتجاوز إيرادات القطاع بنهاية العام لتسجل 14 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن مصر ستحقق هذا العام موسمًا سياحيًا قياسيًا للعام الثانى على التوالى، على الرغم من الاضطرابات الإقليمية، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا – أكبر سوق سياحية تاريخيًا إلى مصر، إلا أن الدولة تسير على نهج سليم لتنفيذ الاستراتيجية الدولة لنمو هذا القطاع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه على الرغم من الظروف الجيوسياسية التى تؤثر على مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية، لكن مصر حققت نموًا سياحيًا هو الأكبر خلال عام 2023، بنمو 27% محققة إيرادات 13.2 مليار دولار، لتتخطى بذلك أكبر تدفق سياحى حققته البلاد فى 2010 وبلغ 14.7 مليون سائح، مؤكدا أن الدولة نجحت فى التنسيق مع وزارة الطيران المدنى لزيادة حركة الطيران الدولية والمحلية لتحقيق النمو المستهدف، مع العمل المستمر على تطوير برامج تحفيز الطيران على نحو يواكب الأهداف الإستراتيجية واتجاهات السوق، كما تعكف على زيادة حجم القدرة الاستيعابية للفنادق لتستقبل أكبر قدر من الوفود السياحية طوال العام.

وأوضح المهندس هانى العسال، أن الدولة ترغب فى تحقيق نمو فى حجم استثمارات القطاع السياحى والذى بلغ 182 مليار جنيه بإجمالى 11.5 منشأة سياحية تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحى والتسويق وغيرها من الشركات العاملة بالقطاع، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل جهودها لطرح المبادرات الخاصة بحوافز تشجيع الاستثمار فى المجال السياحى وبصفة خاصة لزيادة الطاقة الفندقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، مشددًا على أهمية التركيز على الترويج للفرص الاستثمارية فى مجال السياحة فى مصر بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وعرضها على المنصات الإلكترونية المختلفة، لزيادة حجم الاستثمارات بالقطاع السياحى خلال الفترة المقبلة.