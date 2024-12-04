شكرا لقرائتكم خبر عن يشبه الإنفلوانزا.. مرض مجهول يقتل 143 في الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أعراض المرض

تفشي جدري القردة

الدمام - شريف احمد - أفادت السلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية بأن مرضًا مجهولًا تسبب في مقتل 143 شخصًا في مقاطعة بجنوب غرب الكونغو الديمقراطية، وقالت إن مسؤولي الصحة يحققون في المرض الغامض.وجرى تسجيل الوفيات في الفترة ما بين 10 و25 نوفمبرالماضي في منطقة بانزي الصحية بإقليم كوانجو.وقال نائب حاكم مقاطعة كوانغو ريمي ساكمي، إن المصابين ظهرت عليهم أعراض تشبه الأنفلونزا، منها ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد.وذكر خبير أوبئة محلي أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا من المرض.قال وزير الصحة الإقليمي أبولينير يومبا للصحفيين في نهاية الأسبوع، إن الأعراض تشمل الحمى والصداع والسعال وفقر الدم. وقال نائب حاكم الإقليم ريمي ساكي لوكالة أسوشيتد برس، إن ما يتراوح بين 67 شخصًا و143 شخصًا لقوا حتفهم، وإنه من المتوقع وصول فريق من خبراء الأوبئة إلى المنطقة لأخذ عينات وتحديد المشكلة.ونصح يومبا السكان بالتزام الحذر والامتناع عن ملامسة جثث الموتي لتجنب التلوث، ودعا الشركاء الوطنيين والدوليين إلى إرسال إمدادات طبية للتعامل مع الأزمة الصحية.تعاني الكونغو تعاني تفشي فيروس جدري القردة، مع الاشتباه في 47 ألف حالة إصابة وألف حالة وفاة مشتبه بها، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.