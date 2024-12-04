شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان كوريا الجنوبية يتحدى الرئيس: لا للأحكام العرفية والان نبدء بالتفاصيل

الرئيس الكوري الجنوبي

الدمام - شريف احمد - صوت برلمان كوريا الجنوبية في تحد للرئيس يون سوك يول لصالح الرفع الفوري للأحكام العرفية التي فرضها.كان يون أعلن فرض الأحكام العرفية خلال إفادة صحفية عبر التلفزيون في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، مؤكدا عزمه "القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري"، فيما يكافح ضد المعارضة التي تهيمن على برلمان البلاد.وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن جيش البلاد صرح، بعد إعلان يون، بأنه سيتم تعليق البرلمان وتجمعات سياسية أخرى يمكن أن تسبب "ارتباكا اجتماعيا".وأضافت وكالة يونهاب أن الجيش ذكر أن الأطباء الذين ينظمون إضرابا في البلاد يجب أن يعودوا للعمل في غضون 48 ساعة.ودخل آلاف الأطباء إضرابا منذ شهور بسبب خطط الحكومة لزيادة عدد الطلاب في كليات الطب، وأضاف الجيش أن من يخالف القرار سيتم القبض عليه دون مذكرة.و أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهما المعارضة بالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وإصابة الحكومة بالشلل من خلال ممارسة أنشطة مناهضة للدولة.