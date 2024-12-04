مندوب الصين بمجلس الأمن: يجب تقديم الدعم للحكومة السورية للقضاء على الإرهاب

أشار مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، إلى أن هجوم الفصائل المسلحة على حلب "يقوض الاستقرار في سورية وهذا مصدر قلق للجميع فالإرهاب عدو مشترك للبشرية".

وشدد على أنه "يجب تقديم الدعم للحكومة السورية للقضاء على الإرهاب".

وأضاف "الهجوم الإرهابي الذي نفذته "هيئة تحرير الشام" والتنظيمات الإرهابية الأخرى على حلب قوضت السلام في سورية وأدت إلى دمار كبير".

وأوضح أن "الإرهاب عدو مشترك للمجتمع الدولي ويجب عدم التساهل في تقديم المساعدة للحكومة السورية للقضاء على الإرهاب".