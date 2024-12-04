أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، إلى أن "إرهابيي هيئة تحرير الشام سيطروا على أجزاء كبيرة من حلب ويقومون بقصف المناطق المحيطة وقد حذرنا الغرب مرارا من دعم هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية".
وكشف أن "السلطات الأوكرانية دعمت هجوم الإرهابيين على حلب وزودتهم بالأسلحة".
وأضاف نيبينزيا "الولايات المتحدة تواصل دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا واحتلال المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا".
وشدد على أن "تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب إنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على أراضيها".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب روسيا بمجلس الأمن: تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب إنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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