مندوب أميركا بمجلس الأمن: تواصلنا مع القيادات الاقليمية للتوصل إلى خفض التصعيد في سوريا

لفت نائب السفيرة الأميركية لدى مجلس الأمن روبرت وود، إلى "أننا تواصلنا خلال الأيام الماضية مع القيادات الأقليمية للتوصل إلى خفض التصعيد في سوريا".

وأشار في جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، إلى "أننا أدرجنا هيئة تحرير الشام على قوائم الإرهاب لكن هذا لا يعفي ما يفعله نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد ضد الشعب السوري".

وأضاف مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن "سندافع عن قواعدنا في سوريا حتى لا يعود تنظيم داعش للوجود".