المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم 4.6 مليار يورو للتخلص من الكربون

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم 4.6 مليار يورو، لتعزيز تقنيات الحياد الكربونى المعروف بـ«صافي صفر انبعاثات»، وتصنيع خلايا بطاريات للسيارات الكهربائية والهيدروجين المتجدد، وسيتم استخدام حوالي 3.4 مليار يورو من الإجمالي، لتعزيز تطبيق تقنيات التخلص من انبعاثات الكربون في أوروبا، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية، وتخصيص المبلغ المتبقي وقدره 1.2 مليار يورو لإنتاج الهيدروجين المتجدد.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا رودريجيز: «تظهر المفوضية التزامها بتحقيق أهدافها المتعلقة بالتخلص من أنبعاثات الكربون، ودعم القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية».

وبينت المفوضية، في بيان صحفي، أن الإعلان يظهر التزام الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في الوقت الذي يعزز فيه الصناعات المبتكرة في أوروبا.