أوكرانيا تطالب الناتو بـ 20 نظام دفاع جوي إضافي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا تطالب حلف شمال الأطلسي الناتو بإمداد أوكرانيا بـ 20 نظام دفاع جوي إضافي للدفاع عن البلاد بصورة أفضل.

وأوضح سيبيها في اجتماع لوزراء حلف الناتو في بروكسل أن قطاع الطاقة في أوكرانيا يحتاج إلى حماية أفضل في الشتاء الذي سيبدأ قريباً. وأضاف سيبيها أن أوكرانيا تطالب بالإمداد العاجل بـ 20 نظام دفاع جوي إضافي، مثل هوك وناسماس وإيريس- تي إس من أجل «تجنب انقطاع التيار الكهربائي». يذكر أن روسيا استخدمت الغارات في الشهور القليلة الماضية لتعطيل العديد من محطات الطاقة والمحطات الفرعية الأوكرانية أو الإضرار بها.