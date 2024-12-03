زوار بري للجديد: في 9 كانون الثاني سيُنتخب الرئيس وأول اجتماع للجنة المراقبة سيعقد الجمعة أو السبت بالناقورة

أفادت معلومات ‎قناة الجديد، بأن رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأميركي اجرى اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيستقبله يوم الخميس، مضيفة بأن "العضو الفرنسي في لجنة المراقبة الدولية لاتفاق وقق إطلاق النار يصل غدا الى لبنان".

ونقلت عن زوار بري، تأكيدهم أن "اول اجتماع للجنة المراقبة سيعقد الجمعة او السبت المقبلين في الناقورة"، موضحين أنه "عندما تبدأ اللجنة اجتماعاتها سيصبح خرق وقف اطلاق النار صعبا وتحت المراقبة".

إلى ذلك، قال ‏زوار بري: "في 9 كانون الثاني هناك انتخاب رئيس للجمهورية خلافا لتوقعات البعض وستشكل حكومة في الشهر نفسه".