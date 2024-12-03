رويترز: النفط يرتفع دولارين للبرميل وسط قلق إزاء الهدنة بين إسرائيل وحزب الله وتوقع بتمديد أوبك+ تخفيض الإمداد

أفادت وكالة رويترز، بأن سعر،النفط ارتفع دولارين للبرميل وسط قلق إزاء الهدنة بين إسرائيل وحزب الله وتوقع بتمديد أوبك+ تخفيض الإمداد. هذا، وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان عبر توغلات لجيشها وتنفيذ قصف مدفعي وغارات في مناطق جنوبية. في وقت سابق، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان طلب من إسرائيل أن تعلن احترام وقف إطلاق النار مع لبنان.

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