مسؤولون إسرائيليون: سنبلغ عن انتهاكات وقف إطلاق النار مع لبنان عندما تبدأ آلية التنفيذ عملها

نقلت هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين، زعمهم "أننا سنبلغ عن انتهاكات وقف إطلاق النار مع لبنان عندما تبدأ آلية التنفيذ عملها".

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى "أننا نحتفظ بحق مهاجمة أي عنصر من حزب الله جنوب الليطاني دون تنسيق".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.