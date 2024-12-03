الخارجية الأميركية: لم يتم إبلاغنا مسبقا بإعلان الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية

أشارت وزارة الخارجية الأميركية، الى انه "لم يتم إبلاغنا مسبقا بإعلان الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية، ونحن نريد أن نرى حلا سلميا لهذه الخلافات السياسية وفق القانون في كوريا الجنوبية".
وذكرت الخارجية الأميركية، اننا "اطلعنا على تقارير بشأن بناء إسرائيل قواعد في غزة ونترك للحكومة الإسرائيلية بيان حقيقتها، وإذا صحت التقارير فإنها تتعارض مع مبادئ وضعها وزير الخارجية بلينكن في طوكيو قبل نحو عام"، موضحة انه "من بين المبادئ عدم تقليص أراضي غزة أو إجبار الفلسطينيين على النزوح وحقهم في العودة بأمان".
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